«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала максимальные розничные цены на технику. В список вошли 140 моделей

Компания «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала максимальные розничные цены на технику и электронику с 5 марта. Ценники останутся на том же уровне, что и в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ретейлера.
Перечень состоит из 140 моделей социально значимой техники. В частности, в список вошли: смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, наушники, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, мультиварки, холодильники, электрические, газовые и настольные плиты, посудомоечные машины и многое другое.
В компании добавили, что фиксирование цен призвано поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования.
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