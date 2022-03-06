«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала максимальные розничные цены на технику. В список вошли 140 моделей

Перечень состоит из 140 моделей социально значимой техники. В частности, в список вошли: смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, наушники, ноутбуки, телевизоры, стиральные машины, мультиварки, холодильники, электрические, газовые и настольные плиты, посудомоечные машины и многое другое.

В компании добавили, что фиксирование цен призвано поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования.