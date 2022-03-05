«Время быстро меняется»: Песков спрогнозировал «бурный экономический рост» в России

Дмитрий Песков

О будущем экономики в России, цитата по ТАСС:

Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста.