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«Время быстро меняется»: Песков спрогнозировал «бурный экономический рост» в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал наступление времени «бурного экономического роста» в стране. Потому что «время быстро меняется».

Shutterstock.com
Дмитрий Песков

О будущем экономики в России, цитата по ТАСС:

Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста.

Также Песков высказал мнение, что некоторые компании покидают российский рынок вынужденно. И в Кремле понимают, «по каким причинам они это делают» — речь идет, отметил пресс-секретарь президента, об «экономическом бандитизме» со стороны других государств. «Потому что они тоже могут стать объектами этого "бандитизма»», — резюмировал он.

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