Законом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные ранее разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности.

Документ наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом плановые проверки в отношении организаций, имеющих государственную аккредитацию, не будут проводятся в период до конца 2024 года.

В пакете мер поддержки также прописаны кредитные каникулы, которые предусматривают отсрочку платежей или уменьшение их размера. Получить их смогут граждане, а также малый и средний бизнес, в том числе и по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года — для этого необходимо обратиться к кредитору с соответствующим требованием в период с 1 марта по 30 сентября. Условия предоставления кредитных каникул:

падение доходов более чем на 30%;

кредит не больше установленного правительством уровня;

заемщик уже не находится на таких каникулах.

Закон наделяет Кабмин правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. Предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Документ также упрощает процедуру получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму — организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно иметь на полуострове филиал или представительство.