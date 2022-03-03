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Депутаты предложили отправлять в Донбасс участников акций против «военной операции». Песков посчитал это маловероятным

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В Госдуму внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кого задержали и привлекли к ответственности за участие в акциях против «военной операции» России на территории Украины. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Shutterstock.com

Законопроект на рассмотрение внесли депутаты от фракции ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов. В пояснительной записке говорится, что такие люди «должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории республик».

«В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской республик. Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик», — говорится в пояснительной записке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею депутатов. Он заявил, что такой законопроект вряд ли примут.

«Вряд ли [возможно]. Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием», — сказал Песков.

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