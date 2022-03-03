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Минобороны вводит режим тишины для эвакуации граждан с территории Украины через гуманитарные коридоры

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Минобороны России сообщило, что ВС РФ вводят режим тишины для эвакуации граждан с территории Украины. Об этом сообщают в ведомстве 3 марта, пишет ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

По данным министерства, военные силы России обеспечили безопасный выезд из Киева 180 человек из миссии ООН. В Минобороны подчеркивают, что еще десятки тысяч людей остаются заблокированными в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе, Сумах и других украинских городах.

Помимо этого, по данным Минобороны, в Харькове попали под вражеский обстрел граждане Китая, которые пытались перейти на территорию России. Сообщается о двух раненых.

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