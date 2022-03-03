Минобороны вводит режим тишины для эвакуации граждан с территории Украины через гуманитарные коридоры

По данным министерства, военные силы России обеспечили безопасный выезд из Киева 180 человек из миссии ООН. В Минобороны подчеркивают, что еще десятки тысяч людей остаются заблокированными в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе, Сумах и других украинских городах.

Помимо этого, по данным Минобороны, в Харькове попали под вражеский обстрел граждане Китая, которые пытались перейти на территорию России. Сообщается о двух раненых.