Песков назвал «уткой» информацию о возможном введении военного положения в России и запрете на выезд для мужчин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном введении на территории России военного положения и запрете на выезд для мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.
Пескова на пресс-конференции попросили прокомментировать публикации некоторых СМИ об этом. Пресс-секретарь президента назвал эти заявления «утками».
«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — сообщил Песков.
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