Песков назвал «уткой» информацию о возможном введении военного положения в России и запрете на выезд для мужчин

Пескова на пресс-конференции попросили прокомментировать публикации некоторых СМИ об этом. Пресс-секретарь президента назвал эти заявления «утками».

«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — сообщил Песков.