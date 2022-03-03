18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Песков назвал «уткой» информацию о возможном введении военного положения в России и запрете на выезд для мужчин

Поделиться:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном введении на территории России военного положения и запрете на выезд для мужчин призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Пескова на пресс-конференции попросили прокомментировать публикации некоторых СМИ об этом. Пресс-секретарь президента назвал эти заявления «утками».

«Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — сообщил Песков.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: