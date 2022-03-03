Как разговаривать с близкими, если у вас разные взгляды? Вот инструкция

Вероника Мамаева-Найлз

Психолог в Клинике когнитивной психотерапии

Если градус эмоций повышается, думать рационально, проверять факты и сохранять спокойствие становится крайне тяжело. Решения и выводы в состоянии аффекта редко бывают грамотными. Мы можем испытывать во время такого конфликта тревогу, депрессию вину, агрессию или злость и боль. За ними кроются разные убеждения, которые важно отследить, и поменять в более функциональное русло. Это можно сделать с помощью «Мудрого разума» — одного из центральных навыков диалектико-поведенческой терапии Марши Линхан. Он основывается на идее, что у всех без исключения есть способность быть мудрыми, и она у каждого — разная. «Мудрый разум» находится на пересечении рационального (концентрация на фактах, логике, прагматике) и эмоционального разума (эмоции, чувства, желания). Он позволяет чувствовать адаптивные эмоции и учитывать факты и ценности.

Как применять навык?

Когда мы испытываем сильные эмоции, когда тяжело или хотим принять какое-то решение, спросите себя: в каком разуме сейчас находитесь и мудрый ли это разум, идете на поводу у эмоций или сконцентрированы на фактах?

Мудро ли продолжать читать новости сейчас?

Мудро ли доказывать свою позицию человеку, который не готов меня слушать?

Мудро ли разрывать отношения с дорогим мне человеком только потому, что мы не сходимся в точках зрения на сегодняшнюю ситуацию?

Есть еще одна техника — ТИР. Она поможет снизить аффект и вернуть человека в состояние, в котором он будет готов преодолевать трудности и мыслить рационально:

Т — температура (умойте лицо холодной водой, чтобы привести себя в чувства),

И — интенсивная физическая деятельность (успокойте свое тело, когда его одолевают эмоции, выполнив упражнения: например, постойте в планке минуту, побегайте),

Р — ровно дышать (дышите размеренно, постепенно замедляя дыхание, расслабляйте мышцы на выдохе).

Конечно, во времена тотальной неопределенности очень трудно принять то, что близкие не поддерживают наших взглядов на то, что происходит в мире. Но сейчас важно напомнить себе — это не делает их плохими людьми, то не повод для ссоры или разрыва отношений. Семья, романтические отношения, дружба и поддержка — крайне значимые для нас ресурсы на сегодняшний день. Их нужно беречь и сохранять.