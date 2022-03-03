Как разговаривать с близкими, если у вас разные взгляды? Вот инструкция

Многие испытывают трудности в общении с партнерами, семьями и друзьями из-за разногласий во взглядах на ситуацию в мире. «Собака.ru» поговорила с тренером по коммуникациям студии BEsmart Давидом Бокучава и психологом в Клинике когнитивной психотерапии Вероникой Мамаевой-Найлз о том, как сохранить и укрепить отношения.
Отвечает тренер по коммуникациям студии BEsmart Давид Бокучава:
1. Сформулируйте цель разговора
Это очень важная часть диалога, которую в 99 % случаях хочется пропустить. И здесь кроется ошибка, которая ломает коммуникацию — мы хотим переубедить человека, придерживающегося другой позиции, потому что нас это ранит. Но изменить мнение оппонента мгновенно трудно. Если близкий долгое время инвестировал в чужие идеи, то теперь он будет за них сражаться, тратить силы и время, чтобы оправдать себя и выбор.
Сначала определите долгосрочную цель дискуссии: например, изменить мнение, научиться жить в гармонии с мнением оппонента, изменить способ, которым мы ведем дискуссию, предотвратить негативное влияние политических дискуссий на ваше общение. Приготовьтесь, что это не один диалог, а несколько разговоров разной продолжительности. К каждому постепенно сформулируйте краткосрочные цели: например, заставить засомневаться в достоверности тех или иных источниках и позициях, предложить к рассмотрению другую точку зрения, понять, как сформировалось мнение, которое я теперь болезненно воспринимаю.
2. Проговорите свои чувства друг другу
Убедитесь в спокойном эмоциональном состоянии партнера и себя. Если чувствуете очень сильные вину, стыд, тревогу, ненависть, злость или ощущаете, что они захватывают вашего партнера, — лучше отложить разговор. В противном случае — конструктивный диалог не получится. Если степень эмоций умеренная, проговорите по очереди свои чувства: объясните, какие — вас переполняют, почему переживаете, через что проходите. Это сблизит вас, потому что в конкретной ситуации часто люди испытывают что-то похожее, несмотря на разные позиции.
3. Начните конструктивный разговор
Выясните цель диалога, зачем вы в нем находитесь и что хотите получить от этого разговора, важно ли найти общий язык. Проговорите что каждый из вас подразумевает под тем или иным термином. Не стесняйтесь обозначить правила и регламент: условно — попросите не материться и уделите разговору 40 минут. Затем спросите у собеседника, как он сформировал свое мнение, какие факторы в картине его мира являются самыми важными, что не устраивает в ней и почему, что ему кажется самым важным и как он видит разрешение конфликта, какие доводы могут переубедить. В ходе диалога откажитесь от исторических примеров, метафор, сравнений. Отметьте, что информации очень много, она по-разному всеми интерпретируется. Исходите из позиции, что здесь нет заведомо правых и неправых в диалоге, поэтому, как минимум, должны уйти фразы «да все не так», «ты меня не понимаешь». Если и вы, и собеседник можете признать это в начале, тогда есть шанс на позитивное продвижение.
4. Постарайтесь понять собеседника
Не навешивайте на оппонента маркеры вроде «жертва пропаганды», «безмозглый», «медленный», «неспособный измениться», иначе человеку будет трудно вести диалог. Осознавайте, что у него хороший мотив, человек просто попал в обстоятельства, где его мнение сформировалось определенным образом. Вам должно быть важно и интересно понять, почему и как он сформировал свою точку зрения, как думал раньше и каким идеям придерживается. Не говорите собеседнику, что он думает неправильно, — это не поможет двигаться дальше.
5. Предложите свои идеи
Осознав ценности другого человека, не критикуйте. Вместо этого скажите: «Твой набор ресурсов имеет схожие черты. Они создают только одну картину мира. Есть ли другие источники информации, которые ты готов рассматривать? Какие критерии у них должны быть? Необходимо выбрать такие, чтобы каждый из нас мог сказать, что они полезные и толковые». Предлагайте идеи со слов «что ты думаешь о», «кажется ли тебе возможным такой расклад». Разделите личность и поступки человека, чтобы у него не возникало сильного ощущения, что он плохой. Покажите, что есть много мнений и вы сталкивались с разными. Предложите ему вспомнить другие точки зрения. Важно в этой части дискуссии объяснить свои идеи, проговаривая их смыслы. Отвечайте сами и задавайте собеседнику вопрос: «Почему?». Он самый полезный в обсуждении.
6. Поблагодарите собеседника
Помните, сейчас всем непросто. Сохраняйте уважение друг к другу и не лишайте оппонента права на достоинство. Иначе это — не конструктивный разговор, а попытка отомстить. Мы все люди, которые объединены многим. Выходить из чатов, бросать трубки, кричать — все это нам сейчас не поможет.
Что делать, если во время разговора вы заметили манипуляции?
В первую очередь, вернитесь к началу диалога и спросите собеседника: «В том направлении ли вы идете? Не начинаете ли вы ругаться?». Напомните, что вы завели диалог, например, с целями — научиться с этим жить или создать комфортные условия в семье в текущей ситуации. Осознайте свою реакцию: спросите себя — что чувствуете, как воспринимаете оппонента. Если вы устали или начинаете терять эмоциональное равновесие во время разговора — это нормально. Объясните это оппоненту и перенесите разговор на другое время.
Психолог в Клинике когнитивной психотерапии
Если градус эмоций повышается, думать рационально, проверять факты и сохранять спокойствие становится крайне тяжело. Решения и выводы в состоянии аффекта редко бывают грамотными. Мы можем испытывать во время такого конфликта тревогу, депрессию вину, агрессию или злость и боль. За ними кроются разные убеждения, которые важно отследить, и поменять в более функциональное русло. Это можно сделать с помощью «Мудрого разума» — одного из центральных навыков диалектико-поведенческой терапии Марши Линхан. Он основывается на идее, что у всех без исключения есть способность быть мудрыми, и она у каждого — разная. «Мудрый разум» находится на пересечении рационального (концентрация на фактах, логике, прагматике) и эмоционального разума (эмоции, чувства, желания). Он позволяет чувствовать адаптивные эмоции и учитывать факты и ценности.
Как применять навык?
Когда мы испытываем сильные эмоции, когда тяжело или хотим принять какое-то решение, спросите себя: в каком разуме сейчас находитесь и мудрый ли это разум, идете на поводу у эмоций или сконцентрированы на фактах?
- Мудро ли продолжать читать новости сейчас?
- Мудро ли доказывать свою позицию человеку, который не готов меня слушать?
- Мудро ли разрывать отношения с дорогим мне человеком только потому, что мы не сходимся в точках зрения на сегодняшнюю ситуацию?
Есть еще одна техника — ТИР. Она поможет снизить аффект и вернуть человека в состояние, в котором он будет готов преодолевать трудности и мыслить рационально:
- Т — температура (умойте лицо холодной водой, чтобы привести себя в чувства),
- И — интенсивная физическая деятельность (успокойте свое тело, когда его одолевают эмоции, выполнив упражнения: например, постойте в планке минуту, побегайте),
- Р — ровно дышать (дышите размеренно, постепенно замедляя дыхание, расслабляйте мышцы на выдохе).
Конечно, во времена тотальной неопределенности очень трудно принять то, что близкие не поддерживают наших взглядов на то, что происходит в мире. Но сейчас важно напомнить себе — это не делает их плохими людьми, то не повод для ссоры или разрыва отношений. Семья, романтические отношения, дружба и поддержка — крайне значимые для нас ресурсы на сегодняшний день. Их нужно беречь и сохранять.
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