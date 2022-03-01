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Володин посоветовал деятелям культуры «до понедельника определиться с четкой позицией» по Украине

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал деятелям культуры России «определиться с четкой позицией до понедельника» по ситуации на территории Украины. Худруков, режиссеров, актеров, актрис и представителей шоу-бизнеса он назвал «почитателями зарубежных подходов и стандартов». 

Free Wind 2014 / Shutterstock.com
Вячеслав Володин

Выдержка из поста в Telegram:

Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя. В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с четкой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине.

Напомним, ранее Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке мэрией Мюнхена после того, как Гергиев не ответил на просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской «спецоперации» на территории Украине. По той же причине с Гергиевым, а также оперной певицей Анной Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера.

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