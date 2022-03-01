Володин посоветовал деятелям культуры «до понедельника определиться с четкой позицией» по Украине

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал деятелям культуры России «определиться с четкой позицией до понедельника» по ситуации на территории Украины. Худруков, режиссеров, актеров, актрис и представителей шоу-бизнеса он назвал «почитателями зарубежных подходов и стандартов».
Выдержка из поста в Telegram:
Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя. В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с четкой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине.
Напомним, ранее Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра. Контракт был расторгнут в одностороннем порядке мэрией Мюнхена после того, как Гергиев не ответил на просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской «спецоперации» на территории Украине. По той же причине с Гергиевым, а также оперной певицей Анной Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.