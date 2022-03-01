Володин посоветовал деятелям культуры «до понедельника определиться с четкой позицией» по Украине

Вячеслав Володин

Выдержка из поста в Telegram:

Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя. В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с четкой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине.