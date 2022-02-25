Цифра дня: в регионах России с закрытыми аэропортами находятся около 150 тысяч туристов

По данным Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных. Большая часть людей находится в Крыму и в Краснодарском крае. Ранее Росавиация на время закрыла аэропорты Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Как отмечают в агенстве, туристы, которые сейчас отдыхают в регионах с закрытыми аэропортами и должны вернуться домой после 2 марта, продолжают свои поездки в обычном режиме. Тем, кто планировал отъезд раньше, предложено приобрести билеты на специальные поезда РЖД, запущенные в целях компенсировать запрет на полеты. Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы из регионов с закрытыми аэропортами.

В Ростуризме заверяют, что в регионах, где приостановлена работа аэропортов, «достаточно гостиниц всех категорий "звездности" для размещения туристов, которые по тем или иным причинам пока не могут отправиться домой».

«Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлять проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения», — говорится в заявлении агенства.

В настоящее время агенство совместно с Минтрансом формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа в связи с временным закрытием ряда аэропортов. Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Также Ростуризм совместно с Общественным советом Ростуризма запустили на сайте штабтуризм.рф онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы после поездки в другой субъект РФ или за границу.