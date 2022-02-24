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СК предупредил россиян об ответственности за проведение и участие в незаконных массовых акциях

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Следственный комитет России предупредил об ответственности за организацию и участие в незаконных массовых акциях. В ведомстве напомнили, что за нарушение закона может грозить наказание, вплоть до лишения свободы.

Shutterstock.com

«В связи с распространением в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, Следственный комитет предупреждает об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций», — сообщили в СК.

В ведомстве также напомнили, что может грозить за проведение и участие в несанкционированных акциях.

«Призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия. Законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти», — отметили в СК.

Следователи также подчеркнули, что за совершение противоправных действий лишение свободы.

«Все факты подобных правонарушений, как и прежде, получат адекватную правовую оценку, а лица, совершившие противоправные действия, понесут соответствующую ответственность», — заявили в СК.

Как сообщил корреспондент «Бумаги», в Петербурге на несогласованной акции задержали более 100 человек.

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