Матвиенко: Россияне, которые выступают против военной операции на Украине, «думают о своих сиюминутных проблемах»

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое, и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — этого нельзя допустить», — сказала Матвиенко

Спикер Совфеда отдельно отметила, что Россия не воюет с украинским народом, который «всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным».

«Думаю, и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом. Сегодня, как никогда, нужно сплочение нации, общества, людей», — добавила спикер Совета Федерации