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Матвиенко: Россияне, которые выступают против военной операции на Украине, «думают о своих сиюминутных проблемах»

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Россияне, которые выступают против специальной операции по демилитаризации Украины, думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам во время визита в Душанбе, пишет РИА Новости.

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях, но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое, и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — этого нельзя допустить», — сказала Матвиенко

Спикер Совфеда отдельно отметила, что Россия не воюет с украинским народом, который «всегда был, есть и будет для нас братским и дружественным».

«Думаю, и граждане России поймут, что это делается для того, чтобы Россия могла спокойно развиваться, чтобы мы жили под мирным небом. Сегодня, как никогда, нужно сплочение нации, общества, людей», — добавила спикер Совета Федерации

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