Латвия вслед за Чехией приостанавливает выдачу виз россиянам из-за ситуации на Украине

Латвия вслед за Чехией решила приостановить выдачу виз российским гражданам из-за событий на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич, пишет РИА Новости.
«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», – сообщил он.
Напомним, Правительство Чехии заявило о временной приостановке работы генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер Петр Фиала. Помимо этого, власти страны приостановили выдачу виз российским гражданам.
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