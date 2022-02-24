Латвия вслед за Чехией приостанавливает выдачу виз россиянам из-за ситуации на Украине

«Ввиду агрессии России в Украине я принял решение отозвать посла Латвии в России для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам Российской Федерации, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями», – сообщил он.

Напомним, Правительство Чехии заявило о временной приостановке работы генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщил премьер Петр Фиала. Помимо этого, власти страны приостановили выдачу виз российским гражданам.