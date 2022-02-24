Роскомнадзор обязал СМИ освещать военные действия в Украине только по официальным российским источникам

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ освещать военные действия на востоке Украины только по официальным российским источникам. В противном случае информационным ресурсам будет грозить штраф на сумму до 5 миллионов рублей.
В своем заявлении Роскомнадзор ссылается на статью №49 закона «О средствах массовой информации», согласно которой журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации. По мнению ведомства, любая информация, распространяемая неофициальными источниками, является ложной. За публикацию материалов со ссылкой на такие данные СМИ и информационным ресурсам будет грозить административный штраф на сумму до 5 миллионов рублей.
Публикуем полный текст заявления Роскомнадзора.
Заявление Роскомнадзора «Вниманию средств массовой информации и иных информационных ресурсов»:
За последние часы значительно возросло количество случаев распространения средствами массовой информации и иными информационными ресурсами, осуществляющими свою деятельность в сети «Интернет», непроверенной и недостоверной информации.
Обращаем внимание на то, что редакции средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность.
Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников.
Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей.
Распространение ложной информации в сети «Интернет» повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию.
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