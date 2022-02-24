Reuters: Бельгия предлагает ЕС ввести запрет на въезд для всех россиян

«Безрассудные действия России вынуждают нас остерегаться российских граждан, желающих въехать на территорию Бельгии», — заявил секретарь по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди.

Он добавил, что приостановка может затронуть как краткосрочные, так и долгосрочные визы. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пока никак не прокомментировал данное заявление. Уже 24 февраля пройдет встреча с лидерами стран ЕС, на которой обсудят дополнительные санкции против России.