Reuters: Бельгия предлагает ЕС ввести запрет на въезд для всех россиян

Бельгия предлагает ЕС приостановить выдачу и действие виз всех российских граждан, в том числе студентов, работников и туристов, пишет Reuters со ссылкой на Le Soir.
«Безрассудные действия России вынуждают нас остерегаться российских граждан, желающих въехать на территорию Бельгии», — заявил секретарь по вопросам убежища и миграции Сэмми Махди.
Он добавил, что приостановка может затронуть как краткосрочные, так и долгосрочные визы. Премьер-министр Бельгии Александр де Кро пока никак не прокомментировал данное заявление. Уже 24 февраля пройдет встреча с лидерами стран ЕС, на которой обсудят дополнительные санкции против России.
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