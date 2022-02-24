Авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов на юг России

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя «Победы», на данный момент лоукостер отменил шесть рейсов на юг России. «"Победа" всем клиентам отменяемых рейсов автоматически оформляет возврат денег. По отмененным на сегодня возвраты уже оформлены», — отметил он.

Полностью вернуть средства пассажирам за отмененные также готова авиакомпания S7.

«В связи с ограничением полетов со стороны российских властей рейсы S7 Airlines в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань 24 февраля 2022 года отменены. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе "Мои бронирования на сайте и в приложении. Так же можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет. Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте», — говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта.