Это Кристина Карнаухова — петербургский реставратор икон из TikTok. Ее видео набирают десятки миллионов просмотров

Какое видео стало самым просматриваемым?

Совсем недавно мне привезли на реставрацию семейную икону XIХ века. Она пострадала от жуков-точильщиков — основа фактически съедена. Выглядит жутко! Раньше с таким не сталкивалась. Но хозяева молодцы, что сохранили икону хотя бы в таком виде. Процесс работы засняла на видео — залетело на 10 млн просмотров.

Часто сталкиваетесь с критикой?

В 99, 9999 % люди в восторге от работы. А остальной процент посетителей профиля в основном оставляет комментарии вроде «Сжечь все надо!», «Мы забыли свои корни — у нас язычество было». Часто вступаю в дискуссию. Это любопытно!

Как обычный человек может отличить новодел от подлинной старинной иконы?

Отличий множества, но видны они только человеку, который в этом разбирается. Например, если видите икону на металле, знайте — это конец XIX-начало XX века. На «Авито» и других площадках, вероятно, встретите оригинал, поскольку они не такие дорогие, чтобы их подделывать. Вдобавок у каждой школы разное письмо — и только знающий человек сможет наверняка рассказать о конкретной иконе. Если до XVIII века еще было строгое разделение на школы, то потом — из-за миграций и большого количества копий — иконописцы начали перенимать друг у друга школьные признаки — и все смешалось.