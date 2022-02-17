Это Кристина Карнаухова — петербургский реставратор икон из TikTok. Ее видео набирают десятки миллионов просмотров

Студентка Академии Штиглица Кристина Карнаухова реставрирует иконы и ведет об этом канал в TikTok. Ее видео собирают от 100 тысяч до 10 миллионов просмотров. «Собака.ru» поговорила с Кристиной о блоге и необычных находках во время кропотливой работы.
Как и почему вы начали реставрировать иконы?
В детстве я была очень гиперактивной. Мама отдала меня в художественный кружок. Любовь к искусству подтвердилась профориентационным тестом, и я поступила в Воронежское художественное училище на живописца-педагога. В осознанном возрасте начала питать особую страсть к винтажным вещам. Снимала все вокруг на старую пленочную камеру. Кинопленку проявляла самостоятельно, поскольку у нас в городе этим никто не занимался.
Иконы, наверное, сами меня выбрали. Когда я поступала в Академию Штиглица, в этот год набирали именно на реставрацию темперной живописи (на это направление набирают всего раз в шесть лет!). Несмотря на большой конкурс (50 человек на одно место!), я прошла. Родители больше не могли меня финансово обеспечивать, поэтому сначала рисовала портреты на заказ, но это не вдохновляло. Тогда дала объявление о частных реставрационных работах. И с середины 2020 года работаю на себя. Занимаюсь восстановлением икон, сотрудничаю с местным храмом.
Ваши видео в TikTok набирают миллионы просмотров. Ожидали, что выстрелит?
Верила и надеялась (Смеется.). Год назад зарегистрировалась в TikTok. В рекомендациях попадались реставраторы графики, книг. Они были популярны. И я подумала: почему бы не завести собственный канал? Сначала выкладывала один ролик в несколько месяцев (конечно, они не залетали). А к концу лета прошлого года с определенной периодичностью публиковала видео своей работы. Ролики сначала набирали сотни тысяч просмотров. А недавно во время съемки я вскрыла киот — специальный украшенный деревянный ящик для хранения полотна — и случайным образом обнаружила трогательное письмо 100-летней давности: «Да благословит тя Господ-Бог. От кресного благословение дорогой крестнице Оли. Если буду умершим то поминай. Раб-божий Дмитрий» (орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим.ред). Я была в шоке! За считанные часы видео набрало 1 млн просмотров. Сразу получила множество комментариев, что обманываю людей. Многих смущали неокислившиеся со временем латунные шурупы. Но если вспомнить школьную химию — латунь подвержена окислению меньше, чем железо (тем более вкрученная в дерево!). А поскольку не было доступа к кислороду, реакции не последовало.
@kris.artina
Реставрация иконы конца 19 века♬ A Window to the Past (Harry Potter) - Je Suis Parte
Какое видео стало самым просматриваемым?
Совсем недавно мне привезли на реставрацию семейную икону XIХ века. Она пострадала от жуков-точильщиков — основа фактически съедена. Выглядит жутко! Раньше с таким не сталкивалась. Но хозяева молодцы, что сохранили икону хотя бы в таком виде. Процесс работы засняла на видео — залетело на 10 млн просмотров.
Часто сталкиваетесь с критикой?
В 99, 9999 % люди в восторге от работы. А остальной процент посетителей профиля в основном оставляет комментарии вроде «Сжечь все надо!», «Мы забыли свои корни — у нас язычество было». Часто вступаю в дискуссию. Это любопытно!
Как обычный человек может отличить новодел от подлинной старинной иконы?
Отличий множества, но видны они только человеку, который в этом разбирается. Например, если видите икону на металле, знайте — это конец XIX-начало XX века. На «Авито» и других площадках, вероятно, встретите оригинал, поскольку они не такие дорогие, чтобы их подделывать. Вдобавок у каждой школы разное письмо — и только знающий человек сможет наверняка рассказать о конкретной иконе. Если до XVIII века еще было строгое разделение на школы, то потом — из-за миграций и большого количества копий — иконописцы начали перенимать друг у друга школьные признаки — и все смешалось.
@kris.artina Ответ пользователю @mister_smile0223 ♬ Dark beach_ - ୧꒰*´꒳`*꒱૭✧
Опишите весь процесс реставрации.
Реставрационный комплекс проходит по определенному алгоритму. Сразу оговорюсь, что эта последовательность всегда индивидуальна и постоянно меняется в зависимости от состояния иконы. Сначала я укрепляю икону, далее раскрываю потемневший со временем лак, сделанный из вываренного льняного масла, восполняю утраты авторского грунта с помощью реставрационного грунта строго в пределах утрат, зашлифовываю их вровень с красочным слоем, при необходимости реконструирую утраченные части авторской живописи и покрываю икону реставрационным лаком. Срок работы зависит от сложности работы и может варьироваться от дня до года. Обычно стараюсь растягивать процесс, чтобы была возможность понаблюдать за иконой. Иногда может не подойти методика укрепления или неверно подобран состав грунта — тогда приходится что-то менять в методике.
Что самое сложное?
Иконы с записями — работа с ними самая энергозатратная и сложная. Совсем недавно забрала на реставрацию икону у храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Во время исследования обнаружила оригинальную живопись под одним слоем записи. Она намного ярче. Раскрывать икону от записи нужно очень внимательно, чтобы не задеть авторскую живопись (обычно это делают под микроскопом, поэтому процесс может затянуться лет на 10, если слоев записи 5-10). Если мастер работает в музее, задачу легче выполнить, поскольку там есть специальные комиссии, подбирающие методику реставрации. А одному, конечно, тяжелее, но зато реставрация всегда движется быстро.
Кто и почему делал запись икон?
Обычно ее делали в двух случаях: поддержать вид иконы и гармонизировать ее с интерьером. Поскольку раньше не умели раскрывать икону от потемневшей лаковой пленки, перезаписывали изображение поверх имеющегося, чтобы работа вновь приобрела презентабельный вид. Бывало такое, что яркая икона не подходила под интерьер храма, поэтому перекрашивали живопись, основываясь на колорите и рисунке. Есть предположение, что этим занимались довольно простые иконописцы или обычные прихожане.
Чем будете заниматься дальше?
На данный момент в профиле много видео, требующих продолжения. Но реставрация — это долгий процесс, не всегда есть возможность выложить результат спустя 2-3 дня. В перспективе хотела бы реставрировать картины, фотографии и книги. Пока осваиваю реставрацию картин. Сейчас занимаюсь картиной начала XX века, которую я купила на «Авито». Ко мне уже обращаются с заказами на реставрацию художественных полотен, но я пока не берусь. Мне не нравится это направление. Думаю, нужно просто отработать методику и почувствовать уверенность — и тогда активно начну заниматься. Это как в школе: ты не любишь математику, пока не станешь отличником.
Нечасто можно встретить реставраторов в TikTok. Назовите ваш топ аккаунтов профессионалов, за которыми стоит следить.
@_restorer занимается реставрацией книг, @svet.restauro работает над иконами и картинами, @restorer_its_me восстанавливает книги, гравюры и фотографии.
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