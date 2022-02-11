Австралия внесла коал в список исчезающих видов животных

Коалы оказались под угрозой исчезновения по ряду причин, в числе которых расчистка земель, лесные пожары, засухи и болезни. Согласно проведенному в 2021 году исследованию, о котором пишет «Би-би-си», в отсутствие срочных мер как минимум только в одном штате Новый Южный Уэльс коалы могут полностью исчезнут к 2050 году. Теперь животные будут находиться на особом положении в пределах штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, а также на Австралийской столичной территории.

«То, что коалы попали в этот список, означает, что отныне действия, направленные на их охрану, получат приоритет», — заявила министр окружающей среды Австралии Сюзан Лей. По ее словам, в настоящий момент разрабатывается план мероприятий, направленных на спасение коал, а любые заявки на освоение земель отныне будут рассматриваться в свете того, окажут ли они негативное влияние на их численность.

«Всего за несколько десятилетий коалы перешли от широко распространенного вида к виду уязвимому, а потом и к исчезающему. Это — катастрофически быстрая деградация. Мы, разумеется, приветствуем сегодняшнее решение правительства, но оно не остановит полного исчезновения коал, если не будет сопровождаться более строгими законами и программами, направленными на то, чтобы владельцам земель было выгодно сохранять их среду обитания», — отметил эколог из австралийского отделения Всемирного фонда природы Стюарт Бланч.

Напомним, осенью 2019 года в Австралии начались лесные пожары. Тогда огонь уничтожил около 10 миллионов гектаров растительности. По подсчетам профессора Сиднейского университета Криса Дикмана, на начало января 2020 года только в штате Новый Южный Уэльс в результате пожаров погибло 800 миллионов животных — тогда как по всей Австралии жертвами стали не менее одного миллиарда.