16-летнего Никиту Уварова приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о «взрыве ФСБ в Minecraft»

Подростков задержали летом 2020 года после того, как они расклеили по Канску листовки со словами поддержки в адрес политических заключенных. Тогда им было по 14 лет. Следователи изучили сообщения задержанных в соцсетях, а также нашли в их телефонах переписку, в которой молодые люди обсуждали планы взорвать построенное в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ. Уварова и еще одного подростка после задержания арестовали, они провели в СИЗО более 10 месяцев. Третьего фигуранта отправили под домашний арест.

Подростков обвинили в организации террористического сообщества (статья 205.4 УК) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК). По версии следствия, все трое «с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства» проходили обучение для «осуществления в дальнейшем террористической деятельности». Также следствие считало, что подростки обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Непосредственно в организации взрыва здания ФСБ в игре Minecraft подростков не обвиняли, однако переписка об этом была использована следствием как доказательство обучения терроризму.

Сегодня, 10 февраля, Восточный окружной военный суд огласил приговор троим фигурантам дела. Двое подсудимых были освобождены от уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), поскольку оказали содействие следствию на основании примечания к статье. Никита Уваров по данной статье признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей.