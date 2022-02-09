В России инфляция побила шестилетний рекорд

Больше всего в цене прибавили продовольственные товары — на 11,09%, непродовольственные — на 8,73%, услуги — на 5,38%. В декабре эти показатели составили 10,62%, 8,58% и 4,98% соответственно. Общий уровень инфляции отмечается в 8,39%. В Росстате отметили, что это также рекордный показатель с начала 2016 года.

По сравнению с декабрем в России увеличились цены на товары и услуги на 0,99%. За месяц продовольствие подорожало на 1,44% после 1,36% в декабре, непродовольственные товары — на 0,67% после 0,64%, услуги — на 0,76% после 0,26%.

«Рост потребительских цен (в месячном выражении) на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,8%) — в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг — на 2,5%. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%», — заявили в Росстате.

Больше всего в цене за год прибавили сахар (+17,1%), крупа и бобовые (+17%), макароны (+16,96%) и мясо и птица (+16,59%). За месяц сильнее всего подорожали плодоовощная продукция (+6,59%), макароны (+2,61%), сахар (+2,56%), сливочное масло (+1,82%) и крупа с бобовыми (+1,37%). Алкоголь за год вырос в цене на 2,67%, а за месяц — на 0,73%.

Продолжают фиксировать рост и на строительные материалы — на 23,15%. Стоимость табачных изделий увеличились на 17,96%, телерадиотоваров — на 12,15%, бензина — на 8,81%, моющих и чистящих средств — на 7,83%.

Больше всего за год подорожали гостиничные услуги на 10,78%. Среди лидеров также зафиксировали страховые услуги (+9,89%), пассажирские (+9,33%), услуги организаций культуры (+7,48%) и бытовые (+7,4%).