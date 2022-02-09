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В России за год почти вдвое увеличился объем пиратского контента, несмотря на блокировки

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В России Роскомнадзор за 2021 год заблокировал доступ к 59 тысячам пиратских ресурсов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные регулятора.

Elena Fragoso / Shutterstock.com

Это почти в два раза больше по сравнению с 2020 годом. Тогда ограничили доступ к 30 тысячам сайтов с пиратским контентом. В ведомстве считают, что увеличение количества блокировок связано с повышением спроса россиян на цифровой контент. В издании отмечают, что это происходит в том числе и из-за пандемии и перехода на удаленную работу.

По информации аналитической компании WebKontrol, за 2021 год в рунете увеличилось количество пиратского контента на 24%. А компания в сфере кибербезопасности Group-IB за прошлый год нашла более 6 млн ссылок на пиратские материалы. В 2020-м их было всего 2,3 млн.

Эксперты издания предполагают, что из-за жесткого регулирования, пираты стали активнее пользоваться приемами обхода ограничений. Также одной из причин увеличения незаконных ресурсов считают отсутствие возможности купить легальный доступ к контенту.

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