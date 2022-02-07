Большинство девушек хотели бы изменить что-либо в своей внешности (82%). В сравнении с 2021 годом таких стало меньше — тогда о стремлении к переменам говорили 94% опрошенных. Девушки, которые хотели бы что-то изменить в своей внешности, чаще обращают внимание на живот (41%), талию (40%), бедра (30%), ноги (29%). Каждую четвертую не устраивают нос (25%) и ягодицы (24%), еще 23% — грудь. 22% сказали, что в изменениях нуждаются волосы.

У половины опрошенных девушек есть идеал красоты, на который они хотели бы быть похожими (55%). В 2020 году о наличии идеала говорили практически все участницы опроса 14-17 лет (98%). Среди таких идеалов 26% назвали Анджелину Джоли (5%), Зендею (5%), Кайли Дженнер (3%), Одри Хепберн (2%), Ариану Гранде (3%). Также опрошенные называли мужчин — например, блогера Диму Масленникова (7%), исполнителей корейской группы BTS (5%), Арсения Попова (3%).

Фильтры и эффекты для фотографий, изменяющие внешность, используют 46% девушек-подростков, которые выкладывают свои селфи в социальные сети. Чаще к фильтрам прибегают, чтобы улучшить собственную внешность — так делают 38% опрошенных. 36% используют их для улучшения качества снимка. На вопрос о том, почему другие люди используют фильтры, большинство дает ответ «из-за неуверенности в себе» — 54%.

О том, что фильтры мешают разглядеть индивидуальность человека, сообщили 44% опрошенных девушек, 32% согласны с противоположным утверждением — фильтры помогают подчеркнуть красоту человека и раскрыть его индивидуальность. Каждая четвертая опрошенная затруднилась с ответом (24%).