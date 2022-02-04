Какими качествами должен обладать хороший работодатель? Россияне назвали главные характеристики

Несмотря на то, что высокую зарплату россияне стали ценить чуть меньше, она по-прежнему является главной характеристикой идеального работодателя. По данным на начало 2022 года, именно этот фактор называют приоритетным 71% граждан, тогда как в 2020-ом, еще до начала пандемии, таких было 89%. Вторым важным критерием стал хороший социальный пакет (69%). Об этом говорят результаты опроса аналитического центра НАФИ, которые приводит РБК.

Также немного потерял свои позиции такие факторы как возможность карьерного роста, самореализации и профессионального роста — с 41% в 2020 году до 32% в 2022-ом. Кроме того, снизился интерес к дружеским отношениям с коллегами — до «удаленки» уделяли вниманию общению 52% россиян, спустя два года после ее начала — уже 39%.

Пандемия и экономический кризис научили россиян намного больше ценить стабильность на работе и поддержку от работодателя по социальным вопросом. Если в 2020 году хороший социальный пакет был важен для 56% опрошенных, в 2022 году их оказалось уже 69%. Также граждане обращают на стабильность компании, в которой работают — два года назад этот фактор называли 49% россиян, сейчас уже 60%.