Увеличение маткапитала, индексация пенсий и защита прожиточного минимума: как изменится жизнь россиян в феврале?

1 февраля

Увеличение материнского капитала

Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Макаров, это «востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 миллиона сертификатов». В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми. Также будут проиндексированы выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и еще несколько соцвыплат.

Защита прожиточного минимума от списания

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. У россиян появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. «Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — отметил Володин.

Защита россиян при покупке квартиры

Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН. Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести. Как отмечал ранее Вячеслав Володин, «с одной стороны, принятие закона упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой — защищает их права».

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах

Меняются порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России. Кроме того, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч. Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, так как закон имеет обратную силу. «Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен. Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись», — отметил Володин.

8 февраля

Пожизненное заключение педофилов

Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тысяч рублей для юрлиц.