В России предложили отказаться от уничтожения санкционных и конфискованных продуктов

Как сообщает издание, депутат хочет изменить закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и дополнить его статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», — сказано в пояснительной записке.

Нилов предлагает проводить специальную экспертизу конфискованных и санкционных продуктов, чтобы установить, пригодны они к использованию или нет. А после этого отправлять на «государственные и муниципальные нужды». Депутат также считает, что продукты с истекшим сроком годности можно использовать в качестве корма для животных.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — пояснил Нилов.

Однако эксперты опасаются, что этим законопроектом воспользуются недобросовестные коммерсанты, которые будут перепродавать такие товары.