«Узаконенный разврат»: в РПЦ считают необходимым запретить секс-шопы в России

«Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых — это не что иное, как узаконенный разврат», — заявил он. Однако Иларион признал, что РПЦ не в силах заставить власти закрыть секс-шопы, убрать такие вывески и рекламу. По его словам, РПЦ не может «диктовать власти, что запрещать и что разрешать».

Тем не менее он посоветовал предостерегать верующих и «сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно».