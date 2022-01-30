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«Узаконенный разврат»: в РПЦ считают необходимым запретить секс-шопы в России

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В России должны запретить интим-магазины, потому что они являются «узаконенным развратом». Такое мнение высказал митрополит Русской православной церкви Иларион в эфире канала «Россия-24».

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«Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых — это не что иное, как узаконенный разврат», — заявил он. Однако Иларион признал, что РПЦ не в силах заставить власти закрыть секс-шопы, убрать такие вывески и рекламу. По его словам, РПЦ не может «диктовать власти, что запрещать и что разрешать».

Тем не менее он посоветовал предостерегать верующих и «сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно».

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