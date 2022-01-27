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«Собака.ru» совместно с ВКонтакте запускает ежегодный проект #блокадныепортреты

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Сегодня исполняется 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Мы предлагаем поучаствовать в проекте и рассказать истории своих близких, переживших это тяжелое время.

Karasev Viktor / Shutterstock

К этому памятному дню на сайте мы публикуем трогательные интервью, где с героями беседуют не журналисты, а их родные. Каждый может поучаствовать в проекте и рассказать истории своих близких и разметить ее на общедоступной интерактивной карте, созданную нами совместно с ВКонтакте. До 31 января делитесь рассказами своих родных на стене в социальной сети, прикрепляйте к посту их сохранившиеся фотографии, отмечайте геолокацию, где жил и трудился ваш герой в то время и ставьте хэштег #блокадныепортреты. Все рассказы станут частью онлайн-карты осажденного Ленинграда, которую сможет увидеть каждый пользователь. 

«Собака.ru» записала истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда и составила интерактивную карту осажденного города.

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