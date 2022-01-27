«Собака.ru» совместно с ВКонтакте запускает ежегодный проект #блокадныепортреты

К этому памятному дню на сайте мы публикуем трогательные интервью, где с героями беседуют не журналисты, а их родные. Каждый может поучаствовать в проекте и рассказать истории своих близких и разметить ее на общедоступной интерактивной карте, созданную нами совместно с ВКонтакте. До 31 января делитесь рассказами своих родных на стене в социальной сети, прикрепляйте к посту их сохранившиеся фотографии, отмечайте геолокацию, где жил и трудился ваш герой в то время и ставьте хэштег #блокадныепортреты. Все рассказы станут частью онлайн-карты осажденного Ленинграда, которую сможет увидеть каждый пользователь.