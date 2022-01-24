Владимир Алов: «В 1942-ом отец организовал блокадный матч. Немцы когда узнали — не поверили: они в Ленинграде еще играют в футбол!»

Аркадий Алов, ваш отец, легендарный футболист и тренер, был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Что он рассказывал о блокадном матче?

Да, отец был действительно знаменитым футболистом. Сначала играл за Кировский завод, а потом его взяли в ленинградское «Динамо». В 1942-м вместе с товарищем по команде Валентином Федоровым он собрал игроков на блокадный матч. Об этом даже целая книга есть. 31 мая 1942 года на поле стадиона «Динамо» на Крестовском острове динамовцы сыграли с командой Н-ского завода (куда вошли оставшиеся в городе игроки разных ленинградских команд, в том числе «Зенита». — Прим. ред.). Команда отца победила со счетом 6:0, а сам он забил два гола! Это было грандиозное событие, немцы, когда о нем услышали, не поверили, что в этом городе еще играют в футбол! Хотя вообще отец о блокаде особо не рассказывал.