18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Поделиться:

В Госдуме приняли в третьем окончательном чтении закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Депутаты единогласно проголосовали за законопроект, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

В документе сказано, что пожизненное заключение получат преступники за аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Такое же наказание ждет педофилов за преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». На данный момент в законе пожизненное заключение предусмотрено лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет. Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям отнесут к компетенции следователей СК РФ.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: