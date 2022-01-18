Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

В документе сказано, что пожизненное заключение получат преступники за аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Такое же наказание ждет педофилов за преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». На данный момент в законе пожизненное заключение предусмотрено лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет. Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям отнесут к компетенции следователей СК РФ.