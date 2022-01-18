Исследование: каждая десятая женщина в России живет в одиночестве

Ученые НИУ ВШЭ проанализировали данные, собранные в разных регионах России в рамках всероссийского мониторингового проекта RLMS-HSE в промежутке между 1994 и 2019 годами. В общей сложности за это время социологи опросили более 142 тысяч россиянок в возрасте от 18 до 69 лет.

Исследование показало, что около 10% жительниц страны ведут одиночный образ жизни. В большинстве случаев из-за жизненных обстоятельств, а не по собственной воле — в связи со смертью мужа (41,6%) или разводом (35,4%). Лишь 19,4% независимых женщин никогда не вступали в брак.

«Собранные нами данные дают основания говорить о том, что одиночный образ жизни женщин в современной России не может быть охарактеризован как осознанный выбор, направленный на самореализацию. Они чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнера, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве», — отметила соавтор исследования Екатерина Дегтярева.

В промежутке между 2010 и 2019 годами число одиноких женщин в России постепенно росло, увеличившись с 7% до 10%. При этом доля одиноких мужчин на протяжении всего периода наблюдений оставалась стабильно низкой — в пределах 3,8-4,7%.

Как надеется Дегтярева, полученные данные помогут ученым и профильным органам власти оценить то, как переход к одиночному образу жизни влияет на здоровье, экономическое положение и другие важные социальные характеристики женской половины населения России.