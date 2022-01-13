Сына королевы Елизаветы II Принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании, лишили всех воинских званий

«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», — сказано в заявлении.

Ранее правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в изнасиловании, когда ей не было еще 17 лет. Она также подала иск в федеральный суд Манхэттена. Сам принц Эндрю утверждает, что не вступал в связь с Джуффре.