Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — заявил президент.

По данным Росстата, в 2021 году инфляция в России дошла до 8,39%. Это максимальный показатель с 2015 года, когда она составляла 12,9%. За прошедший год продовольственные товары выросли в цене на 10,62% (в 2020-м — на 6,69%), непродовольственные — на 8,58%, а рост стоимости услуг достиг 4,98%.

С 1 января 2022 года пенсии проиндексировали на 5,9%, в среднем выплаты для безработных пенсионеров будут доходить до 18 521 рублей.