В Петербурге вор попытался унести 12 тортов, но был задержан и остался ни с чем

Сообщается, что, заметив патрульный автомобиль, мужчина бросил свою ношу и попытался скрыться, но это ему не удалось. Петербуржец был задержан и доставлен в 33-й отдел полиции.



Оказалось, что в коробке было 12 тортов, которые задержанный вытащил из припаркованной «Газели» возле одного из магазинов на улице Ленсовета. В этот момент как раз шла разгрузка продукции и водитель ничего не заметил.



