18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Петербурге вор попытался унести 12 тортов, но был задержан и остался ни с чем

Поделиться:

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, который пытался похитить 12 тортов. Во время патрулирования росгвардейцы заметили прохожего с большой коробкой. Мужчина выглядел подозрительно и на то была причина.  

Shutterstock

Сообщается, что, заметив патрульный автомобиль, мужчина бросил свою ношу и попытался скрыться, но это ему не удалось. Петербуржец был задержан и доставлен в 33-й отдел полиции.

Оказалось, что в коробке было 12 тортов, которые задержанный вытащил из припаркованной «Газели» возле одного из магазинов на улице Ленсовета. В этот момент как раз шла разгрузка продукции и водитель ничего не заметил. 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: