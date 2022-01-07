В Петербурге вор попытался унести 12 тортов, но был задержан и остался ни с чем

В Московском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали петербуржца, который пытался похитить 12 тортов. Во время патрулирования росгвардейцы заметили прохожего с большой коробкой. Мужчина выглядел подозрительно и на то была причина.
Сообщается, что, заметив патрульный автомобиль, мужчина бросил свою ношу и попытался скрыться, но это ему не удалось. Петербуржец был задержан и доставлен в 33-й отдел полиции.
Оказалось, что в коробке было 12 тортов, которые задержанный вытащил из припаркованной «Газели» возле одного из магазинов на улице Ленсовета. В этот момент как раз шла разгрузка продукции и водитель ничего не заметил.
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