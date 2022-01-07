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Умер поэт Александр Тимофеевский, сочинивший песню «Пусть бегут неуклюже»

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Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский умер после тяжелой болезни. Об этом сообщила жена поэта Наталья Дьякова. Чем именно болел Тимофеевский, не уточняется.

Википедия

Александр Тимофеевский в первую очередь знаменит как автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» из советского мультфильма «Чебурашка». Поэт родился 13 ноября 1933 года в Москве и после войны много лет работал на киностудии «Союзмультфильм» и в творческом объединении «Экран».

Тимофеевский написал сценарии таких мультфильмов как «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок» и других.

В 2018 году Александр Тимофеевский стал лауреатом премии «Писатель ХХI века» в номинации «Поэзия» за 2017 год за сборник стихов «Я здесь родился». Даже находясь в больнице, Тимофеевский продолжал публиковать свои стихи. В своей последней публикации в Facebook писатель поделился отрывками из книги «Сто восьмистиший и наивный Гамлет».

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