Умер поэт Александр Тимофеевский, сочинивший песню «Пусть бегут неуклюже»

Александр Тимофеевский в первую очередь знаменит как автор текста песни «Пусть бегут неуклюже» из советского мультфильма «Чебурашка». Поэт родился 13 ноября 1933 года в Москве и после войны много лет работал на киностудии «Союзмультфильм» и в творческом объединении «Экран».



Тимофеевский написал сценарии таких мультфильмов как «Проделкин в школе», «Мук-скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок» и других.



В 2018 году Александр Тимофеевский стал лауреатом премии «Писатель ХХI века» в номинации «Поэзия» за 2017 год за сборник стихов «Я здесь родился». Даже находясь в больнице, Тимофеевский продолжал публиковать свои стихи. В своей последней публикации в Facebook писатель поделился отрывками из книги «Сто восьмистиший и наивный Гамлет».