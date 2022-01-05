18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Исследование: петербуржцы меньше других жителей России боятся увольнения

Поделиться:

Жители Петербурга и Ленобласти меньше остальных россиян переживают из-за возможного увольнения. Лишь 20% испытывают такую угрозу. Это следует из исследования сервиса hh.ru.

Данные предоставлены сервисом hh.ru

Аналитики сервиса выяснили, как в разных регионах России относятся к потере рабочего места. Оказалось, что увереннее всего себя чувствуют жители Урала. Индекс стабильности на текущем месте работы среди опрошенных здесь составляет 0,45. Далее следуют петербуржцы и жители Ленобласти — 0,43. На третьем месте расположились  Москва и Подмосковье с результатом 0,41. В целом по стране этот показатель ниже — 0,39.

На данный момент реже остальных опасаются сокращений представители сфер туризма и общественного питания, а также студенты, которые только начинают свою карьеру. Первую тройку замыкают сотрудники отраслей медицины и фармацевтики.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: