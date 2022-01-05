Исследование: петербуржцы меньше других жителей России боятся увольнения

Аналитики сервиса выяснили, как в разных регионах России относятся к потере рабочего места. Оказалось, что увереннее всего себя чувствуют жители Урала. Индекс стабильности на текущем месте работы среди опрошенных здесь составляет 0,45. Далее следуют петербуржцы и жители Ленобласти — 0,43. На третьем месте расположились Москва и Подмосковье с результатом 0,41. В целом по стране этот показатель ниже — 0,39.

На данный момент реже остальных опасаются сокращений представители сфер туризма и общественного питания, а также студенты, которые только начинают свою карьеру. Первую тройку замыкают сотрудники отраслей медицины и фармацевтики.