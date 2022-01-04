В Сети появился новый вид «алкогольного» мошенничества. Что это?

По словам экспертов, в Интернете начали появляться сайты с использованием в доменном имени слова «алкоголизм». Они проанализировали данные ресурсы и решили, что подобные сайты создали мошенники для предложения услуг по кодированию алкоголизма, а также для продажи сомнительных средств от похмелья.

«Указанные домены могут использоваться как легитимными медицинскими учреждениями, так и злоумышленниками», — считает заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко.

Специалисты опасаются, что эти ресурсы могут быть созданы для мошеннических акций, направленных на кражу денег, персональных и учетных данных. Кроме того, они не исключают того, что после оплаты клиент может не получить товары или услуги не будут оказаны. При этом для убедительности на поддельном сайте может быть даже чат, где человека всеми способами будут уговаривать перевести деньги за лечение или консультацию.

Эксперты со ссылкой на данные аналитического сервиса Wordstat объяснили появление таких сайтов тем, что пользователи Сети все чаще интересуются темой алкогольной зависимости.