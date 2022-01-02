Самой пожилой в мире женщине, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, исполнилось 119 лет

Пожилая женщина проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока с 2005 года. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ее не могут навещать родственники. Как передает ТАСС, Танака привыкла рано просыпаться, любит играть в реверси и другие настольные игры и не отказывает себе в сладком. В возрасте 103 лет ей удалили раковую опухоль, но сейчас никаких серьезных заболеваний у нее нет.

Танака родилась в 1903 году. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Женщина всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, который открылся еще до начала войны.

Как следует из Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежал француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ей было 122 года и 164 дня.