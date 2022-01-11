Какие профессии станут самыми высокооплачиваемыми в 2022 году, а кому ждать сокращение? Рассказывает Алена Владимирская

Какие сферы ждет финансовый подъем, а где есть риск массовых сокращений, неужели курьеры и правда стали получать от 100 тысяч рублей и надолго ли это, а главное — почему не нужно искать новую работу каждые пять лет? Главный хантер рунета Алена Владимирская специально для «Собака.ru» ответила на эти вопросы и рассказала, как изменится рынок труда в 2022-м.
Чем запомнился 2021 год?
2021-й запомнился нам диким наймом. Особенно ощущался дефицит сотрудников в онлайн-торговле, агропромышленности и IT абсолютно на всех позициях: от рядовых синих воротничков до топ-менеджеров — поэтому зарплаты резко подскочили вверх. Например, курьеры начали получать от 100 тысяч рублей (еще никогда такого не было!).
Впервые мы заметили, как берут людей старше 50 лет и с неполным опытом. Почему? Окончание пандемии и демографическая яма привели к тому, что рынок труда превратился в рынок кандидатов. При этом сохранилось большое количество невостребованных людей — прежде всего это жители маленьких городов и соискатели с устаревшими навыками.
Удаленная работа и онлайн-собеседования стали новой реальностью. Несмотря на рост стоимости профессиональных навыков, самыми главными составляющими для работодателя стали опыт соискателя и его профессиональная репутация. Теперь, если человек претендует на должность бухгалтера, его должны знать как сотрудника, у которого всегда все в порядке со счетами, — только тогда компании самостоятельно будут предлагать ему работу.
Что нас ждет на рынке труда в 2022-м?
Если не произойдет значительных политических, экономических или социальных потрясений в новом году, нас будет ждать повышение заработной платы, поскольку нехватка людей во всех отраслях продолжит сохранятся. Самыми перспективными и высокооплачиваемыми индустриями станут IT, российская агропромышленность, онлайн-образование и финансовые технологии и фармацевтическая отрасль.
Какие профессии станут суперактуальными?
Стоит ожидать подъем во всех сферах, связанных с программированием, диджитал-маркетингом, клиентским опытом и использованием сервисов, продажами, дата-аналитикой. Станут очень востребованными продюсеры и методологи.
Начинается хайп metaverse (метавселенной), поэтому профессии, связанные с VR, будут дико популярными: например, дизайнеры и инженеры виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). На них смело можно обучаться уже сейчас. На перспективу — не прогадаете.
Из каких сфер нужно срочно уходить?
Сейчас нет таких сфер, из которых необходимо срочно бежать. Но есть отрасли, к которым в будущем следует относиться внимательно — это, прежде всего, энергетика, газ, нефть и те профессии, где количество желающих больше, чем емкость рынка, — экономисты, бухгалтеры, недиджитальные маркетологи.
Почему не нужно менять работу каждые пять лет?
Если человеку нравится заниматься своей деятельностью, зачем ему менять ее? На самом деле убеждение, что «работу нужно менять каждые 5 лет» — это неправильное прочтение следующей ситуации: когда сотрудник работает в компании более 5-7 лет, HR-специалисты других организаций начинают относиться к нему с подозрением, потому что не понимают, может ли соискатель повторить успех в других компаниях или нет. Конечно, это не значит, что необходимо уходить с любимой работы, но нужно уметь показать результаты вне этой организации и способность адаптироваться в других условиях. Это легко сделать, например, став волонтером или ментором в стартапе.
Постоянно изучайте вакансии (а не только во время поиска работы!). Если 20 лет назад для журналиста достаточно было уметь набирать текст на печатной машинке, то сейчас (если вы, конечно, не Познер), необходимо иметь базовые знания монтажа и HTML. Актуализируя свои навыки через просмотр вакансий, соискатели могут за один год поднять зарплату на 30 %.
Кого сократят в этом году?
Если в России не будет новой вспышки вируса и на нас не наложат санкции, сокращений не будет, потому что экономика продолжит расти. Но, конечно, все может измениться. В ситуации с санкциями сложно прогнозировать, кто потеряет работу, но во время очередной мощной волны ковида пострадают сильнее, чем в предыдущие ограничения, прежде всего индустрии, связанные с оффлайном: туризм, event, развлечения, непродуктовая торговля, недвижимость и ресторанный бизнес.
Как провести отпуск?
Только не нужно проводить его с пользой! История о том, что «я пойду куда-нибудь учиться» — полная ерунда. Позвольте себе переключиться: если вы активный человек, проведите выходные дома, а если спокойный — вставайте на лыжи, катайтесь на коньках и отправляйтесь в горы. Зачем? Чтобы перестать жевать жвачку под названием «Все плохо. Ненавижу свою работу». Если после отпуска ничего не изменится, значит произошло выгорание. В этом случае необходимо обратиться к карьерному консультанту за помощью. Почему это важно? Дело в том, что человек наверняка не знает, где может еще пригодиться. А специалист не только сформулирует сильные и слабые стороны соискателя, но и расскажет, как реально обстоят дела в разных сферах. Этот шаг во многом избавит человека от пустой траты времени.
Если вернулись через 1-2 недели и поняли, что и компания хорошая, и коллектив дружный, и вообще все в порядке, научитесь переключаться между работой и отдыхом: периодически уезжайте отдыхать, абстрагируясь от ежедневных задач, — это важный навык взрослого человека.
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