Какие профессии станут самыми высокооплачиваемыми в 2022 году, а кому ждать сокращение? Рассказывает Алена Владимирская

Чем запомнился 2021 год?

2021-й запомнился нам диким наймом. Особенно ощущался дефицит сотрудников в онлайн-торговле, агропромышленности и IT абсолютно на всех позициях: от рядовых синих воротничков до топ-менеджеров — поэтому зарплаты резко подскочили вверх. Например, курьеры начали получать от 100 тысяч рублей (еще никогда такого не было!).

Впервые мы заметили, как берут людей старше 50 лет и с неполным опытом. Почему? Окончание пандемии и демографическая яма привели к тому, что рынок труда превратился в рынок кандидатов. При этом сохранилось большое количество невостребованных людей — прежде всего это жители маленьких городов и соискатели с устаревшими навыками.

Удаленная работа и онлайн-собеседования стали новой реальностью. Несмотря на рост стоимости профессиональных навыков, самыми главными составляющими для работодателя стали опыт соискателя и его профессиональная репутация. Теперь, если человек претендует на должность бухгалтера, его должны знать как сотрудника, у которого всегда все в порядке со счетами, — только тогда компании самостоятельно будут предлагать ему работу.