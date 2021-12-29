О возможных проблемах для невакцинированных россиян пишут «Известия». Кредитные организации могут поменять ставку для клиента в зависимости от того, согласен ли тот застраховать свою жизнь и здоровье на предполагаемый период обслуживания взятых на себя кредитных обязательств.

Как объясняют в Банке России, кредитные организации зачастую сами предлагают клиенту застраховать свою жизнь и здоровье при оформлении кредита. В случае согласия предполагаемая кредитная ставка становится ниже, отказа — выше. Это обусловлено необходимостью формирования резерва под кредит: чем больше резерв, тем крупнее и ставка, покрывающая такие расходы.

При расчете резерва важную роль играет наличие или отсутствие тяжелых заболеваний у заемщика. Серьезные проблемы со здоровьем могут послужить основанием для увеличения ставки. Как считают эксперты, пандемия коронавируса может стать причиной того, что банки начнут обращать внимание на подобные риски, как отказ от вакцинации

«Вполне возможно, что даже те 2-3% смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — считает представитель Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Эксперты высказывают и противоположные мнения. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин выразил уверенность в том, что наличие прививки от коронавируса не воздействует на потребительское и ипотечное страхование.

Директор департамента страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование» Денис Титов предположил, что пандемия все-таки внесет свои коррективы. В частности, может быть снижен максимальный возраст кандидатов, принимаемых на страхование без предварительного андеррайтинга. Кроме того, может вырасти размер тарифных коэффициентов для людей с хроническими заболеваниями.

Позже в Банке России опровергли возможность поднятия ставок по кредитам и ипотеке для невакцинированных россиян. «В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали», — заявили РИА «Новости» в регуляторе. По информации ЦБ, сейчас на обсуждении находится проект, устанавливающий требования к страхованию ссуд, однако и там нет пунктов, касающихся вакцинации от коронавирус.