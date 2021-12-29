Путин внес законопроект о российском гражданстве. Рассказываем, кого коснутся новые изменения

В новом документе сказано, что введут «институт прекращения гражданства». Это значит, что иностранцы, получившие российский паспорт, могут его лишиться из-за совершения ряда преступлений. Например, терроризм, некоторые тяжкие преступления против государства, а также в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Для 20 категорий граждан сократят перечень требований для получения гражданства. Так, для иностранцев с живущими на территории РФ родственниками станет проще получить статус гражданина страны.

Также увеличился список людей, которые признаются российскими гражданами. Это: граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России на 6 февраля 1992 года; родившиеся на территории России до 6 февраля 1992-го; те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории России; военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992-го проходили службу в российских воинских частях на территории других государств.

По упрощенному формату будут выдавать паспорт гражданину при наличии в браке общего ребенка. Это поможет исключить фиктивные свадьбы.

Российский паспорт могут выдать как в бумажном виде, так и в виде «документа, содержащего электронный носитель информации».