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Скончался журналист Егор Просвирнин

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В Москве умер журналист Егор Просвирнин. Ему было 35 лет. Как сообщают СМИ, что он выпал из окна.

По предварительным данным, у дома на Тверском бульваре в Москве нашли тело мужчины. Предполагается, что это был журналист и основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Ему было 35 лет.

Как сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах, Просвирнин выпал из окна жилого дома около магазина «Армения» на Тверском бульваре. Сообщается, что он скончался.

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