Статистика дня: больше всего россиян раздражают в Новый год взрывы петард и фейерверки

Исследователи выяснили, что 19% опрошенных раздражают взрывы петард и праздничных фейерверков. Это на три процента больше, чем в прошлом году. А каждый десятый (10%) не любит обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг в Новый год. Еще 7% признались, что самое неприятное для них — это телевизионная программа. Кроме того, 3% пожаловались на недосып из-за ночных гуляний. По 2% огорчены собственным одиночеством, ощущающимся особенно остро в новогоднюю ночь, а также всеобщей одержимостью празднованием. А некоторые респонденты (2%), наоборот, расстроены из-за того, что праздник слишком быстро проходит.

У 23% россиян другие причины для раздражения в ночь с 31 декабря на 1 января: излишние расходы, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и так далее.

При этом шум от пиротехники и пьянство чаще не устраивает женщин, а собственное одиночество в праздничную ночь — мужчин. Новогоднее настроение ничто не испортит лишь 28% россиянам.