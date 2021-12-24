18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло в России в начале 2022 года

Поделиться:

К началу 2022 года пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2%. Такой прогноз приводится в докладе Минсельхоза, направленном в адрес правительства.

Shutterstock.com

Согласно расчетам Минсельхоза, о которых пишут «Известия», уже ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% в сравнении к ноябрьским ценникам — до 24,6 тысячи рублей за тонну. При этом в рознице стоимость продукции будет еще выше — вероятнее всего, мука подорожает на 3,7%, до 47,3 тысячи рублей за тонну, то есть до 47 рублей за килограмм. Это приведет к увеличению стоимости хлеба. Буханка в 700 грамм по цене изготовления обойдется почти в 37 рублей, то есть стоимость хлеба в магазине доберется в среднем до 43 рублей.

Также в начале года подорожает подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции станет дороже к 26 января на 1% по отношению к ноябрю — до 93 тысяч рублей за тонну. В магазинах ценник вырастет на 2,2% — до 137,4 рубля за килограмм.

Как уверяют в Минсельхозе, на подорожание продукции влияют не закупочные цены производителей, а увеличившиеся расходы на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости. Об этом говорят и эксперты, подтверждая, что цена зерна стабильна и в перспективе, вероятно, будет снижаться. Другие предполагают, что спекулятивно накрутить ценник позволяет сдерживание продаж на фоне рекордного урожая.

«Как мы и предсказывали, экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит. И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», — заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: