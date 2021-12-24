Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло в России в начале 2022 года

Согласно расчетам Минсельхоза, о которых пишут «Известия», уже ко 2 февраля цены производителей на муку могут вырасти на 2,9% в сравнении к ноябрьским ценникам — до 24,6 тысячи рублей за тонну. При этом в рознице стоимость продукции будет еще выше — вероятнее всего, мука подорожает на 3,7%, до 47,3 тысячи рублей за тонну, то есть до 47 рублей за килограмм. Это приведет к увеличению стоимости хлеба. Буханка в 700 грамм по цене изготовления обойдется почти в 37 рублей, то есть стоимость хлеба в магазине доберется в среднем до 43 рублей.

Также в начале года подорожает подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции станет дороже к 26 января на 1% по отношению к ноябрю — до 93 тысяч рублей за тонну. В магазинах ценник вырастет на 2,2% — до 137,4 рубля за килограмм.

Как уверяют в Минсельхозе, на подорожание продукции влияют не закупочные цены производителей, а увеличившиеся расходы на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости. Об этом говорят и эксперты, подтверждая, что цена зерна стабильна и в перспективе, вероятно, будет снижаться. Другие предполагают, что спекулятивно накрутить ценник позволяет сдерживание продаж на фоне рекордного урожая.

«Как мы и предсказывали, экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит. И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», — заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.