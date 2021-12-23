В проекте рекомендаций, о котором пишет РБК, указана разница между «телефонными переговорами», «телефонными звонками» и «попытками дозвона». Приставы предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд, когда у должника была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе. А так называемый «автодозвон», когда человек поднимает трубку и слышит в ней молчание, предлагается считать психологическим давлением на клиентов и нарушением закона.

Оказывать психологическое давление на должников коллекторам запрещено законом, напоминают приставы. Однако спектр действий, подпадающих под это определение, может быть широким — так как «у каждого человека свой характер, порог терпимости, люди могут по-разному оценивать одно и то же действие». Помимо «автодозвона», психологическим давлением приставы называют обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.

В рекомендациях затрагивается проблема использования роботов-коллекторов и «автоинформаторов». Поскольку современные роботы уже могут поддерживать различные сценарии диалога, приставы предлагают считать их звонки и общение с должниками полноценным телефонным разговором.

Также приставы описали, какие действия коллекторов могут расцениваться как введение в заблуждение. В частности, это сообщение должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег или требование вернуть определенную сумму к дате, которая не фигурирует в договоре.

«Данные рекомендации направлены на уточнение обязательных требований, установленных законодательством, что, в свою очередь, позволит контролируемым лицам не допускать нарушения в связи с неверным толкованием норм права», — отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев, комментируя рекомендации Федеральной службы судебных приставов. Однако, считает он, приставы могли бы четче указать свою позицию в некоторых вопросах и дать более развернутые объяснения по некоторым вопросам — например, не работе с должниками, а третьими лицами.