Смартфоны, наряды и продукты: россияне рассказали о своих лучших покупках 2022 года

Смартфон, планшет или другой гаджет стал лучшей покупкой года для 13% россиян. 7% отметили, что удачно приобрели одежду или обувь. Продукты питания, как привычные, купленные по акции, так и деликатесы, стали лучшей покупкой еще для 7% граждан. Приобретением автомобиля довольны 5%, еще столько же радуются удачной покупке бытовой техники. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

4% россиян довольны приобретением недвижимости: квартиры, дачи или земельного участка. Путевку на отдых или мебель удачно приобрели по 3% респондентов. По 2% опрошенных довольны приобретением обучающих курсов, книг, телевизоров или товаров для активного образа жизни.

В числе других удачных покупок назывались ценные бумаги, домашние животные, детские товары, абонементы в фитнес-клубы, билеты в театр, музыкальные инструменты, парфюм, мотоциклы, драгоценности и строительные материалы. Мужчины чаще радуются покупкам электронных устройств и продуктов. Женщины — нарядам и турпутевкам. А у 17% россиян вовсе не было удачных покупок.

Напомним, ранее россияне поделились своими самыми бесполезными покупками, совершенными в 2021 году. Чаще всего, повинуясь импульсу, граждане покупали предметы одежды.