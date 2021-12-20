Стандарт вступает в силу с начала 2022 года. Он устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости и в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени. Основными мероприятиями в рамках реализации стандарта являются:

заблаговременное определение мест возможных захоронений;

создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе ритуальных организаций;

оборудование мест погребения тел или останков погибших;

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.

В рамках сформированного стандарта предполагается осуществлять захоронение трупов или останков умерших путем предания земле, огню или воде. Не разрешается проводить захоронения вблизи источников водоснабжения, на берегах озер и рек, со стоянием грунтовых вод более 2 метров от поверхности земли и при прочих условиях.

Создание и накопление средств для проведения срочного захоронения трупов должно производиться региональными властями. Для этого должны быть сформированы запасы гробов, средств индивидуальной защиты, патологоанатомических мешков, хлорной извести, топлива для транспорта, а также органоминеральных смесей для укрепления грунта.

Кроме того, в национальном стандарте прописана инструкция по созданию братских могил. В качестве примера приводится ситуация: необходимо захоронение 1 000 погибших в течение трех суток «с момента нанесения ядерного удара».

По заявлению военного эксперта и доверенного лица Владимира Путина на выборах Виктора Баранца, подготовка данного норматива велась около полугода и была обоснована пандемией коронавируса. «У нас еще не было прогнозов, как будет умирать российский народ, то ли он будет в день по тысяче, то ли в день по 20 тысяч. Все это требует от государства соответствующей адекватной реакции, чтобы не скулили, не ныли и не говорили: вот, Мишустин, сколько мрут, а люди на дорогах лежат. Государство решило сыграть на опережение и застраховаться на тот случай, если дело пойдет по критическому пути», — заверил он.

Военный эксперт Александр Гольц в свою очередь считает, что такие потери, при которых могут понадобиться братские могилы, объясняются только применением оружия массового поражения. «Тот, кто готовил эти нормативы, мыслил категориями либо глобальной эпидемии, либо глобальной войны, в которой будут погибать не только военные, но и мирное население. Это возможно только при применении ядерного оружия. Как в анекдоте времен СССР: что делать при ядерном ударе? Завернуться в простыню и медленно ползти по направлению к кладбищу, чтобы облегчить работу», — заявил он.