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Курьеры «Самоката» пожаловались на то, что им с октября не выплачивают зарплату

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Более ста курьеров «Самоката» сообщили о том, что они не могут получить зарплату в течение двух месяцев. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на одного сотрудника компании.

MIA Studio/ Shutterstock

По словам молодого человека, он, как и многие другие курьеры, ждет выплаты зарплаты с 1 октября. Все они были трудоустроены в фирме-подрядчике «Самоката» — у индивидуального предпринимателя «Янковский».

В свою очередь «Самокат» принес извинения курьерам и обещал перевести в ближайшее время деньги. По информации компании, никто не знал о подобной проблеме, поскольку партнер подтверждал, что курьеры получали свою заработную плату.

Добавим, что прокуратура Петербурга начала проверку после сообщений о невыплате зарплат курьерам. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — написали в ведомстве.

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