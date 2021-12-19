Курьеры «Самоката» пожаловались на то, что им с октября не выплачивают зарплату

По словам молодого человека, он, как и многие другие курьеры, ждет выплаты зарплаты с 1 октября. Все они были трудоустроены в фирме-подрядчике «Самоката» — у индивидуального предпринимателя «Янковский».

В свою очередь «Самокат» принес извинения курьерам и обещал перевести в ближайшее время деньги. По информации компании, никто не знал о подобной проблеме, поскольку партнер подтверждал, что курьеры получали свою заработную плату.

Добавим, что прокуратура Петербурга начала проверку после сообщений о невыплате зарплат курьерам. «По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — написали в ведомстве.