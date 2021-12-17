Свадьба в 24 года, двое детей и патриархат: россияне рассказали об идеальной семье

Как рассказали «Собака.ru» аналитики «СберСтрахование жизни», большинство россиян, что вступать в брак лучше всего в 24-летнем возрасте. Мнения разнятся в зависимости от региона. Так, лучшим возрастом для похода в ЗАГС жители Самары называют 21 год, Москвы и Красноярска — 25-26 лет. Большинство россиян полагают, что в семье должно быть минимум двое детей. А Томске и Махачкале склоняются к тому, что лучше даже трое.

Традиционный семейный уклад в понимании россиян предполагает патриархат. Такого мнения придерживаются 68% респондентов. Почти в каждой четвертой (23%) семье глава — мать, почти в каждой десятой (8,5%) царит равноправие. Выбивается из общей картины Екатеринбург: здесь 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Петербурге (14%). За равноправие чаще всего голосовали в Новосибирске (17%), реже всего — в Хабаровске (3%).

Подавляющее число россиян (86,2%) считают, что главная задача женщины — заниматься семьей и воспитанием детей. Лишь 7,5% полагают, что будущая мать может совмещать материнство и карьеру, а 6,3% уверены, что можно после свадьбы сосредоточиться на профессиональном росте. В будущей маме, уверены россияне, важнее всего доброта. Такой ответ выбрало подавляющее большинство — 67%. На втором месте терпение — 10,3%. Замыкает тройку лидеров главных качеств женщины строгость — 7,5%.

При этом в воспитании детей жители регионов обращают внимание прежде всего на дисциплину, успеваемость, эмоциональное состояние и социальное окружение. Больше остальных следят за дисциплиной детей родители из Астрахани (94%). Успеваемость важна для 82% липецких родителей. За эмоциональное состояние и социальное окружение больше всех переживают родители в Перми (77%).

Для успешного будущего детей, по мнению респондентов, важнее всего достойное воспитание (34,6%) и образование (28,8%), а также стремление обеспечить крепкое здоровье (26,6%). Все эти цели подразумевают наличие накоплений и финансовой подушки.

«Вступление в брак и создание семьи — ответственный шаг в жизни каждого человека. Рождение и воспитание детей — тем более. Как мы видим из исследования, россияне предпочитают вступать в брак довольно рано — в среднем в 24 года — и полагают, что в семье должно быть двое детей. Родить, воспитать и дать достойное образование — задача каждого родителя. Но на это уходит много времени, сил и финансов. А поскольку более 86% россиян считают, что основная задача женщины — заниматься семьей и воспитанием детей, важно заранее подумать о подушке безопасности», — заявил генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь.