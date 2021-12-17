СМИ: операторы сотовой связи в России могут на 10% поднять тарифы в 2022 году

О возможном повышении тарифов на сотовую связь в России пишут «Известия» со ссылкой на источников, знакомых с менеджерами операторов мобильной связи. По их данным, цены на услуги операторов в 2022 году могут вырасти на 8-19%. Источник, близкий к одной из компаний, подтвердил планы на повышение тарифов, но уточнил, что оно может составить 6%. В МТС, Tele2 и «ВымпелКоме» («Билайн») от комментариев отказались. В «МегаФоне» заявили, что пока не планируют менять текущие условия для абонентов.

Федеральная монопольная служба пока не имеет подтверждения экономической обоснованности возможного повышения тарифов. «У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования», — сообщил представитель ведомства.

По данным Mobile Research Group, в 2020 году рост цен на сотовую связь в России составил 10%. Но в 2021-ом тарифы практически не менялись. Несмотря на это, прямой и косвенный рост цен с течение года присутствовал и был значительно выше. «Многие ранее бесплатные сервисы, например доступ к онлайн-кинотеатрам, стали платными. Некоторые операторы, не повышая цен, сократили объемы пакетов предоставляемых абонентам услуг, минут и мегабайтов», — отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

По мнению Половникова, для роста тарифов существуют как экономические, так и регуляторные предпосылки. В частности, операторам необходимо выполнять требования «закона Яровой» по хранению голосового и интернет-трафика. Также участники рынка готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

«В 2020 году из-за пандемии и перехода клиентов на удаленную работу и учебу операторам приходилось нести расходы, связанные с расширением и повышением пропускной способности сетей. Теперь же они обусловлены инфляцией, ростом ставок аренды, стоимости строительных работ, горюче-смазочных материалов и многого другого. Операторы вынуждены постоянно инвестировать в развитие сетей — если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно», — резюмировал он.