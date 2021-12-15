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В России разрешили использовать водительские права для идентификации

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Госдума приняла закон, который позволяет финансовым и другим организациям использовать водительские права в качестве идентификации клиентов.

Shutterstock.com

Сейчас такую процедуру могут проводить только профессиональные участники рынка ценных бумаг. После того, как закон вступит в силу, идентифицировать клиентов через водительское удостоверения смогут операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды, пишет РИА Новости.

Раньше у клиентов помимо паспорта просили предоставить ИНН или СНИЛС в качестве одного из дополнительных документов, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, в настоящий момент для упрощённой идентификации необходимо предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например ИНН или СНИЛС.

«Водительские права — отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой», — считает Решетников.

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