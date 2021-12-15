Роскомнадзору разрешили без суда получать от мобильных операторов данные о переписках и звонках клиентов

В документе сказано, что Роскомнадзор сможет запрашивать без решения суда информацию о сообщениях, звонках, выходе в интернет абонента, об объеме услуг и времени их оказания. По действующему закону все корпоративные клиенты мобильных операторов должны пройти регистрацию сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации на «Госуслугах» до 1 декабря.

Эксперты заявили, что в проекте постановления не учитывается нагрузка на операторов. Поэтому невозможно сделать объективную оценку затрат. Помимо этого, информация об абонентах не решит задачи закона.